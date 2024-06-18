Командиру терробороны, заставившему бойцов строить ему дом в Одесской области, избрали меру пресечения

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Командующий силами территориальной обороны «Юг» привлек бойцов к строительству своего имения. Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в размере 2 млн грн залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"В настоящее время прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн грн", – говорится в сообщении.

Командир подозревается в превышении служебных полномочий. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" привлек трех бойцов к строительству своего поместья еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.