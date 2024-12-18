До непризнанного Приднестровья за 6000 долларов: в Одесской области задержали организатора трансфера
Делок довозил военнообязанных за 200 метров до границы, инструктировал, а те уже пешком пересекали его вне официальных пунктов пропуска
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители выяснили, что 41-летний одессит готовится помочь мужчине призывного возраста покинуть Украину. Он автомобилем отвез клиента из Одессы в один из населенных пунктов Раздельнянского района и высадил за 200 метров до границы с непризнанной соседней страной. Там клиент должен был отдать 6000 долларов, перечислив их на криптокошелек дельца, и получить информацию куда идти, каких конспиративных мер придерживаться, чтобы не быть замеченным и удачно перейти на территорию Приднестровья.
Сделку сорвали правоохранители. "Перевозчика" задержали и сообщили ему о подозрении.
Фигуранта заключили под стражу с правом внесения залога. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной переправке военнообязанных мужчин за границу.
Напомним, ранее на Закарпатье задержали 18-летнего переправщика уклонистов, пытавшегося завербовать пограничника.