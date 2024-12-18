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18 декабря 2024, 19:21

До непризнанного Приднестровья за 6000 долларов: в Одесской области задержали организатора трансфера

18 декабря 2024, 19:21
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фото: полиция
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Делок довозил военнообязанных за 200 метров до границы, инструктировал, а те уже пешком пересекали его вне официальных пунктов пропуска

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители выяснили, что 41-летний одессит готовится помочь мужчине призывного возраста покинуть Украину. Он автомобилем отвез клиента из Одессы в один из населенных пунктов Раздельнянского района и высадил за 200 метров до границы с непризнанной соседней страной. Там клиент должен был отдать 6000 долларов, перечислив их на криптокошелек дельца, и получить информацию куда идти, каких конспиративных мер придерживаться, чтобы не быть замеченным и удачно перейти на территорию Приднестровья.

Сделку сорвали правоохранители. "Перевозчика" задержали и сообщили ему о подозрении.

Фигуранта заключили под стражу с правом внесения залога. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной переправке военнообязанных мужчин за границу.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали 18-летнего переправщика уклонистов, пытавшегося завербовать пограничника.

Одесская область уклонисты переправа побег за границу побег от мобилизации
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