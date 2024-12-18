14:05  18 грудня
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина
16:42  18 грудня
На Львівщині зафіксували спалах гепатиту А
18:47  18 грудня
ДТП на Житомирщині: легковик рознесло вщент, є загиблий
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2024, 19:21

До невизнаного Придністровʼя за 6000 доларів: на Одещині затримали організатора трансферу

18 грудня 2024, 19:21
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Ділок довозив військовозобов’язаних за 200 метрів до кордону, інструктував, а ті вже пішки його перетинали поза офіційними пунктами пропуску

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці зʼясували, що 41-річний одесит готується допомогти чоловікові призовного віку покинути Україну. Він автівкою відвіз клієнта з Одеси до одного з населених пунктів Роздільнянського району і висадив за 200 метрів до кордону з невизнаною сусідньою країною. Там клієнт мав віддати 6000 доларів, перерахувавши їх на криптогаманець ділка, та отримати інформацію куди йти, яких конспіративних заходів дотримуватися, аби не бути поміченим і вдало перейти на територію Придністров’я.

Оборудку зірвали правоохоронці. "Перевізника" затримали та повідомили йому про підозру.

Фігуранта взяли під варту з правом внесення застави. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 18-річного переправника ухилянтів, який намагався завербувати прикордонника.

Одеська область ухилянти переправа втеча за кордон втеча від мобілізації
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Окупанти за день майже 30 разів обстріляли Нікопольщину: наслідки
18 грудня 2024, 20:17
У Києві посеред вулиці застрелили чоловіка
18 грудня 2024, 19:45
ДТП на Житомирщині: легковик рознесло вщент, є загиблий
18 грудня 2024, 18:47
На Полтавщині жінка сильно побила 11-річну дитину
18 грудня 2024, 18:22
На Житомирщині викрили підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею
18 грудня 2024, 17:50
Пожежа на Рівненщині: жінка отруїлася чадним газом
18 грудня 2024, 17:35
У Запоріжжі перекриють рух греблею ДніпроГЕС
18 грудня 2024, 17:23
Математична аномалія правосуддя: чотири справи Яценка і одна суддя Макаренко
18 грудня 2024, 16:58
У Львові через електрочайник ледь не згоріла квартира: постраждав 18-річний хлопець
18 грудня 2024, 16:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »