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Ділок довозив військовозобов’язаних за 200 метрів до кордону, інструктував, а ті вже пішки його перетинали поза офіційними пунктами пропуску

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці зʼясували, що 41-річний одесит готується допомогти чоловікові призовного віку покинути Україну. Він автівкою відвіз клієнта з Одеси до одного з населених пунктів Роздільнянського району і висадив за 200 метрів до кордону з невизнаною сусідньою країною. Там клієнт мав віддати 6000 доларів, перерахувавши їх на криптогаманець ділка, та отримати інформацію куди йти, яких конспіративних заходів дотримуватися, аби не бути поміченим і вдало перейти на територію Придністров’я.

Оборудку зірвали правоохоронці. "Перевізника" затримали та повідомили йому про підозру.

Фігуранта взяли під варту з правом внесення застави. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 18-річного переправника ухилянтів, який намагався завербувати прикордонника.