В Одесской области пограничники сбили российский "шахед"
Ночью 9 декабря во время воздушной атаки пограничники Подольского отряда успешно ликвидировали ударный БПЛА типа "Shahed 136"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что вражеский дрон мог нанести удар по гражданской инфраструктуре Одесщины.
"Благодаря умелым и слаженным действиям пограничников, смертоносный беспилотник был превращен в хлам", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 декабря во время дроновой атаки россиян на Украину пограничники приземлили в Сумской области вражеский беспилотник самолетного типа.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 декабря российские войска выпустили по Украине 74 дрона. Противовоздушная оборона работала в восьми областях.
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