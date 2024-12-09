06:36  09 декабря
Как будут отключать свет 9 декабря: информация о графиках от Укрэнерго
10:48  09 декабря
В Киеве задержали банду, которая грабила квартиры пенсионеров под видом газовиков
12:34  09 декабря
Двух подростков в Ровенской области, которые вылезли на железнодорожный вагон, ударило током
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2024, 15:10

В Одесской области пограничники сбили российский "шахед"

09 декабря 2024, 15:10
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Ночью 9 декабря во время воздушной атаки пограничники Подольского отряда успешно ликвидировали ударный БПЛА типа "Shahed 136"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что вражеский дрон мог нанести удар по гражданской инфраструктуре Одесщины.

"Благодаря умелым и слаженным действиям пограничников, смертоносный беспилотник был превращен в хлам", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря во время дроновой атаки россиян на Украину пограничники приземлили в Сумской области вражеский беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 декабря российские войска выпустили по Украине 74 дрона. Противовоздушная оборона работала в восьми областях.

война пограничники Одесская область БПЛА атака шахед
Воины ГУР уничтожили замаскированную военную технику и укрытия россиян
09 декабря 2024, 14:10
Воздушные силы сообщили, сколько российских дронов и ракет ночью сбили над Украиной
09 декабря 2024, 08:42
Более 11 тысяч солдат, 200 ББМ и 50 танков: в ВСУ назвали потери россиян за неделю
09 декабря 2024, 08:30
Все новости »
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
В пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста
09 декабря 2024, 15:35
В Днепре горел двухэтажный дом: погиб мужчина
09 декабря 2024, 14:59
На Волыни легковушка вылетела в кювет: пострадала водитель
09 декабря 2024, 14:45
Россияне атаковали ТЭС на Донетчине: погиб энергетик, есть раненые
09 декабря 2024, 14:31
Авторы исследования о крупнейших теневых схемах опровергли выводы расследования Bihus.Info о налоговых схемах
09 декабря 2024, 14:25
Воины ГУР уничтожили замаскированную военную технику и укрытия россиян
09 декабря 2024, 14:10
На выезде из Украины задержали женщину, которую разыскивали из-за взяточничества
09 декабря 2024, 13:48
Суд оставил под стражей главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу
09 декабря 2024, 13:41
Оккупанты снова атаковали Херсон и пригород: есть погибший и раненые
09 декабря 2024, 13:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Все публикации »
Игорь Семиволос
Артем Карякин "Східний"
Вадим Денисенко
Все блоги »