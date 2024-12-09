На Одещині прикордонники збили російський "шахед"

ілюстративне фото: ДПСУ

Вночі 9 грудня під час повітряної атаки прикордонники Подільського загону успішно ліквідували ударний БпЛА типу "Shahed 136"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що ворожий дрон міг завдати удару по цивільній інфраструктурі Одещини.

"Завдяки вмілим та злагодженим діям прикордонників, смертоносний безпілотник був перетворений на мотлох", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 грудня під час дронової атаки росіян на Україну прикордонники приземлили на Сумщині ворожий безпілотник літакового типу.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 8 грудня російські війська випустили по Україні 74 дрони. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях.