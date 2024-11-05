За 2000 долларов на резиновой лодке в Молдову: в Одесской области задержали очередных беглецов

фото: ГПСУ

Пограничники на берегу Днестра задержали двух мужчин с резиновой лодкой, которые собирались переплыть реку, чтобы попасть в Молдову

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Как выяснилось, 31-летний житель приграничья решил подзаработать на незаконной переправке мужчин через границу. Через закрытые каналы соцсетей он нашел "клиента" – 23-летнего жителя Винницы. Схема была достаточно проста – переправитель должен был встретить "пассажира", привезти его к берегу и на резиновой лодке отправиться в "открытое плавание". Свои услуги он оценил в 2000 долларов.

Однако при подготовке плавсредства их планы были разрушены. Осознав, что их разоблачили, дельцы попытались скрыться, но их остановили предупредительные выстрелы.

В отношении мужчин составили админпротоколы, дела направлены в суд.

Также лодочнику объявили о подозрении по ст. 332 УК Украины.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно перебраться в Румынию на опасном участке.