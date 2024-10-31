В Ровенской области разоблачили схему переправки мужчин в страны ЕС

фото: ГПСУ

В Ровенской области задержали дельцов, наладивших незаконную переправку мужчин через госграницу Украины в страны ЕС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Схему организовали жители Ровенщины в возрасте от 22 до 50 лет. Дельцы подыскивали заинтересованных лиц, которые хотели незаконно покинуть территорию Украины, и в дальнейшем предоставляли беглецам детальные указания по маршрутам движения и особенностям пересечения границы. Стоимость услуг составляла 5000 долларов с каждого "клиента".

Правоохранители задержали трех организаторов схемы и группу мужчин во время незаконного путешествия до границы.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружили автомобили, мобильные телефоны, а также 17 500 долларов и 1750 евро.

Организаторам объявили подозрение и заключили под стражу.

На изъятое имущество наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно перебраться в Румынию на опасном участке.