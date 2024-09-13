СБУ задержала в Одессе еще четырех поджигателей военных автомобилей

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Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех приспешников российских спецслужб, совершавших заказные поджоги в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Под прицелом врага были служебные микроавтобусы и внедорожники Сил обороны.

В этот раз к совершению поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух одесситов, переселенца из Луганщины и жителя Измаильского района. Среди них – трое несовершеннолетних.

Все они искали "легкий заработок" в Телеграмм-каналах, где попали в поле зрения спецслужб РФ.

Для выполнения враждебных задач фигуранты в разное время находили потенциальные цели, а затем согласовывали их со своими российскими кураторами.

После поджогов злоумышленники фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов и отправляли видеоотчет представителям российских спецслужб.

По такому алгоритму фигуранты уничтожили 6 служебных автомобилей украинских защитников, но так и не получили обещанные деньги от оккупантов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "по горячим следам" в разных районах Одесской области. Во время обысков в домах задержанных изъяты средства поджога и мобильные телефоны с поличным в пользу РФ.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве еще пятерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги. Основными "целями" фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.