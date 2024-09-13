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СБУ задержала агента ФСБ, действовавшего в Черниговской области. Злоумышленник корректировал ракетные удары по областному центру и готовил серию поджогов на объектах Укрзализныци

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Приоритетными целями вражеских обстрелов были пункты базирования украинских войск, вовлеченных в защиту северных рубежей Украины. По имеющимся данным, для огневого поражения оккупанты планировали использовать авиационные ракеты Х-59.

Также российская спецслужба пыталась разведать локации предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ.

Для выполнения этих задач ФСБ дистанционно завербовала 44-летнего работника местного завода. В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграм-каналах.

По инструкции оккупантов фигурант объезжал местность, где скрыто фиксировал расположение Сил обороны.

Полученные сведения он мессенджером пересылал своему российскому куратору через специально созданный чат-бот, администрирующий ФСБ.

Кроме того, агент "охотился" на релейные шкафы железнодорожного сообщения в регионе. Задокументировано как фигурант с помощью легковоспламеняющейся смеси поджег технологическое оборудование возле магистрального пути.

Сотрудники СБУ задержали российского агента по "горячим следам", когда он готовился к совершению новых поджогов на железной дороге.

Во время обысков в доме задержанного и его родственников изъяли 8 боевых гранат, патроны разного калибра и телефон с поличным в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области контрразведка СБУ разоблачила российского агента, который шпионил за артиллерией ВСУ возле Часового Яра. Предателю грозит пожизненное заключение.