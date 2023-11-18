В результате ночного обстрела Одесщины повреждена нефтебаза

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В Одесской области в результате российской атаки 18 ноября была повреждена нефтебаза. Также из-за обстрела есть отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство энергетики в Telegram.

"Ночью в результате вражеского удара был поврежден энергетический объект - нефтебаза. В результате удара также повреждены электросети", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, из-за российского удара без света осталось 1550 потребителей в Одесской области. Также из-за технологических нарушений без света более 1700 потребителей. Продолжаются работы по подключению.

В Запорожской области из-за падения дрона была отключена воздушная линия электропередач. Обесточивания не было.

В Донецкой области в результате обстрелов было обесточено 12 населенных пунктов, без света осталось почти 21 тысяча абонентов.

Напомним, российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар.