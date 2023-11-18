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18 ноября 2023, 10:44

Россияне ударили по объекту энергетики в Одесской области

18 ноября 2023, 10:44
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фото: ГСЧС
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Российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

"В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание", - говорится в сообщении.

В результате атаки на месте попадания вспыхнул пожар. Ее оперативно локализовали. Однако из-за российских обстрелов ранение получил гражданский сотрудник энергетического предприятия. Его госпитализировали.

ГСЧС обнародовала фото ликвидации последствий пожара, возникшего после обстрела.

Напомним, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на субботу, 18 ноября, 29 российских дронов-камикадзе. Атака продолжалась 8 часов, всего оккупанты выпустили 38 БПЛА.

война пожар обстрелы энергетика Одесская область



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