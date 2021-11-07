В Одесской области задержали мужчину, который предъявил поддельное свидетельство на "евробляху"

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В Одесской области житель Украины пытался пересечь границу с Молдовой со свидетельством о регистрации польского автомобиля, распечатанным на цветном принтере

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, пишет RegioNews.

"В пункте пропуска "Кучурган" пограничники Подольского отряда обнаружили поддельный регистрационный документ на иностранный автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения в подлинности свидетельства о регистрации польского авто, которым ехал 37-летний гражданин Украины.

Впоследствии во время углубленного изучения документа выяснилось, что он полностью поддельный, а именно – бумагу распечатали на цветном принтере.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники Госпогранслужбы за деньги "помогали" завозить евробляхи в Украину.