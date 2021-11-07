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07 листопада 2021, 16:18 190

На Одещині затримали чоловіка, який пред'явив підроблене свідоцтво на "євробляху"

07 листопада 2021, 16:18 190
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Фото: сайт ДПСУ
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В Одеській області мешканець України намагався перетнути кордон із Молдовою зі свідоцтвом про реєстрацію польського автомобіля, роздрукованим на кольоровому принтері

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби, пише RegioNews.

"В пункті пропуску "Кучурган" прикордонники Подільського загону виявили підроблений реєстраційний документ на іноземний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час прикордонного контролю в інспектора виникли сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію польського авто, яким їхав 37-річний громадянин України.

Згодом під час поглибленого вивчення документа з'ясувалося, що він повністю підроблений, а саме – папір роздрукували на кольоровому принтері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовці Держприкордонслужби за гроші "допомагали" завозити євробляхи в Україну.

прикордонники євробляхи Держприкордонслужба

 
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