В Одессе продавец пробил молотком череп 56-летнему мужчине

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Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что продавец ларька взялся за молоток после того, как прохожий начал с ним ссору из-за оставленных на пешеходной зоне ящиков.

Правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания фигуранта дела - 53-летнего выходца из Закавказья.

За умышленное причинение тяжких телесных повреждений правонарушителю объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители задержали этническую группировку, которая занималась кражей бытовой техники со складов на промышленном рынке "Седьмой километр".