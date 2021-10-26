В Одесі продавець пробив молотком череп 56-річному чоловіку

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Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

Зазначається, що продавець кіоску взявся за молоток після того, як перехожий почав з ним сварку через залишені на пішохідній зоні ящики.

Правоохоронці затримали й помістили в ізолятор тимчасового утримання фігуранта справи - 53-річного вихідця із Закавказзя.

За умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень правопорушнику оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці затримали етнічне угруповання, яка займалася крадіжкою побутової техніки зі складів на промисловому ринку "Сьомий кілометр".