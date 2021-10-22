В Одессе группа лиц "нагрела" финучреждения на более миллиона гривен-полиция

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Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые подозреваются в присвоении более миллиона гривен, которые принадлежали финансовым учреждениям

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции

В ходе досудебного расследования было установлено, что шесть человек в возрасте от 36-ти до 46-ти лет подделывали документы и вносили недостоверную информацию при оформлении заявок на онлайн-кредитование.

"Получив заем, злоумышленники обналичивали деньги и тратили их на собственные нужды. Таким образом фигуранты присвоили деньги двух финучреждений. Общая сумма убытков достигает более миллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Шестерым фигурантам было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители завершили досудебное расследование. Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в начале октября в Виннице заблокировали масштабную схему мошенничества с банковскими картами