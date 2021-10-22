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22 жовтня 2021, 15:46 83

В Одесі група осіб "нагріла" фінустанови на понад мільйон гривень - поліція

22 жовтня 2021, 15:46 83
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з відкритих джерел
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Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які підозрюються у привласнені понад мільйона гривень, що належали фінансовим установам

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції

В ході досудового розслідування було встановлено, що шестеро осіб віком від 36-ти до 46-ти років підробляли документи та вносили недостовірну інформацію під час оформлення заявок на онлайн-кредитування.

"Отримавши позику, зловмисники обготівковували гроші та витрачали їх на власні потреби. У такий спосіб фігуранти привласнили гроші двох фінустанов. Загальна сума збитків сягає понад мільйон гривень", - зазначається у повідомленні.

Шістьом фігурантам було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на початку жовтня у Вінниці заблокували масштабну схему шахрайства з банківськими картками

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