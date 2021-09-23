На Полтавщине похитили дочь местного депутата, требовали полмиллиона выкупа

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Служба безопасности Украины на Полтавщине задержала преступную группу, которая похитила ребенка местного депутата. За освобождение дочери злоумышленники требовали от мужчины "выкуп" в почти полмиллиона долларов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, организатором "схемы" оказался мужчина, который сейчас находится за решеткой по подозернию в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, так что до приговора суда он находится в Киевском СИЗО.

Несмотря на это он разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета.

Так, мужчина нашел исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Сам же "выкуп" за дочь депутата составлял 470 тысяч долларов, указанные средства должны были быть перечислены на электронный кошелек биткоинами.

Известно, что злоумышленникам удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями - угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

Для передачи информации преступники использовали исключительно через Телеграм-канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет". Несмотря на это правоохранителям удалось вычислить их.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.