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03 сентября 2021, 14:59 707

Переходил пути в наушниках: на Киевщине поезд насмерть сбил подростка

03 сентября 2021, 14:59 707
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Фото: Facebook
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Возле станции Тарасовка 15-летний парень в наушниках переходил пути в неустановленном месте и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Он погиб под колесами электропоезда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

На железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил парня", - говорится в сообщении.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Выяснилось, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции.

Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако пострадавший не отреагировал, поскольку был в наушниках. От полученных травм 15-летний житель села Вита Почтовая скончался на месте", - рассказали в полиции.

По данному факту следователи Фастовского управления полиции начали уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Киеве утром 2 сентября на проспекте Науки мужчина перебегал железнодорожный путь в неположенном месте. Машинист поезда, который в это время двигался по путям, увидел мужчину, но остановиться не успел.

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