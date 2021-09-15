В Одессе мужчина прятал гранаты в камере хранения одного из супермаркетов

Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские изъяли у мужчины пять гранат. Две гранаты он хранил в камере хранения одного из супермаркетов, другие - в арендованном доме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Подозрительную сумку в шкафу обнаружила администрация торгового заведения и сообщила в полицию.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним. Владельца запрещенных предметов правоохранители разыскали и задержали. Во время обыска его дома изъяли аналогичные боеприпасы.

Боеприпасы 39-летний житель Херсонщины привез в Одессу, чтобы в будущем продать", - рассказали в полиции.

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Львова полиция обнаружила в квартире жильца арсенал оружия.