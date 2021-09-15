В Одессе мужчина прятал гранаты в камере хранения одного из супермаркетов
В Одессе полицейские изъяли у мужчины пять гранат. Две гранаты он хранил в камере хранения одного из супермаркетов, другие - в арендованном доме
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.
Подозрительную сумку в шкафу обнаружила администрация торгового заведения и сообщила в полицию.
В ходе осмотра специалисты-взрывотехники обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним. Владельца запрещенных предметов правоохранители разыскали и задержали. Во время обыска его дома изъяли аналогичные боеприпасы.
Боеприпасы 39-летний житель Херсонщины привез в Одессу, чтобы в будущем продать", - рассказали в полиции.
Теперь мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в центре Львова полиция обнаружила в квартире жильца арсенал оружия.