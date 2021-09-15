В Одесі чоловік ховав гранати у камері схову одного із супермаркетів

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В Одесі поліцейські вилучили у чоловіка п’ять гранат. Дві гранати він зберігав у камері схову одного із супермаркетів, інші - в орендованій оселі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Підозрілу сумку у шафі виявила адміністрація торговельного закладу та повідомила до поліції.

В ході огляду спеціалісти-вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них. Власника заборонених предметів правоохоронці розшукали та затримали. Під час обшуку його домівки вилучили аналогічні боєприпаси.

Боєприпаси 39-річний житель Херсонщини привіз до Одеси, аби в майбутньому продати", - розповіли у поліції.

Тепер чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця арсенал зброї.