12:28  15 вересня
Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні
08:26  15 вересня
Директора школи у Хмельницькому, де отруїлися 92 учні, хочуть відсторонити від обов'язків
08:09  15 вересня
На Донбасі через обстріли бойовиків поранено військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2021, 15:32 51

В Одесі чоловік ховав гранати у камері схову одного із супермаркетів

15 вересня 2021, 15:32 51
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Одесі поліцейські вилучили у чоловіка п’ять гранат. Дві гранати він зберігав у камері схову одного із супермаркетів, інші - в орендованій оселі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Підозрілу сумку у шафі виявила адміністрація торговельного закладу та повідомила до поліції.

В ході огляду спеціалісти-вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них. Власника заборонених предметів правоохоронці розшукали та затримали. Під час обшуку його домівки вилучили аналогічні боєприпаси.

Боєприпаси 39-річний житель Херсонщини привіз до Одеси, аби в майбутньому продати", - розповіли у поліції.

Тепер чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця арсенал зброї.

Одеса зброя поліція магазин Граната

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua