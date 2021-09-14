В одесской колонии пройдут учения: горожан предупредили о возможной стрельбе

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В Одесской исправительной колонии №14 в течение 14-15 сентября будут проводить учения - там может быть слышна стрельба

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Звуки стрельбы могут быть слышны в 9-10 утра на Краснова. В колонии запланированы практические занятия по огневой подготовке.

Как сообщили в мэрии, тюремщики будут стрелять холостыми патронами, поэтому просят горожан не переживать по поводу стрельбы, которая будет доноситься из-за забора.

Напомним, ранее сообщалось, что с 14 по 16 сентября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области проводить тактико-специальные учения.