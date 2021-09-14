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14 вересня 2021, 11:25 14

В Одеській колонії відбудуться навчання: містян попередили про можливу стрілянину

14 вересня 2021, 11:25 14
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Фото з відкритих джерел
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В Одеській виправній колонії №14 протягом 14-15 вересня проводитимуть навчання - там може бути чутна стрілянина

Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".

Звуки стрільби можуть бути чутні в 9-10 ранку на Краснова. У колонії заплановані практичні заняття з вогневої підготовки.

Як повідомили в мерії, тюремники будуть стріляти холостими патронами, тому просять городян не переживати з приводу стрілянини, яка буде доноситися з-за паркану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у місті Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання.

Україна Одеса колонія стрілянина учения

 
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