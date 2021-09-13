На Киевщине ограничат движение: пройдут антитеррористические учения
С 14 по 16 сентября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области будет проводить тактико-специальные учения
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.
В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.
Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, и проверка документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.
Напомним, что Служба безопасности Украины 23 августа провела масштабные антидиверсионные учения на Донбассе.