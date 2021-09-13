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13 сентября 2021, 12:42 399

На Киевщине ограничат движение: пройдут антитеррористические учения

13 сентября 2021, 12:42 399
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Фото: из открытых источников
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С 14 по 16 сентября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области будет проводить тактико-специальные учения

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.

В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, и проверка документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.

Напомним, что Служба безопасности Украины 23 августа провела масштабные антидиверсионные учения на Донбассе.

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