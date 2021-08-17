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17 серпня 2021, 15:22 7

В аеропорту Одеси іноземець хотів потрапити в Україну за 100 доларів

17 серпня 2021, 15:22 7
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FB Одеського прикордонного загону
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В міжнародному аеропорту "Одеса" киргиз, який прилетів зі Стамбула, не міг пояснити мету перебування в Україні і спробував за хабар потрапити в Україну

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Одеського прикордонного загону

Зазначається, що в міжнародному аеропорту "Одеса" чоловік під час проходження паспортного контролю не зміг пояснити мету візиту, тому прикордонники Одеського загону відмовили йому у в’їзді.

Сподіваючись все ж таки потрапити у країну, чоловік запропонував прикордоннику 100 доларів за перегляд рішення про відмову в пропуску та сприяння в безперешкодному перетинанні державного кордону.

Прикордонник від грошей відмовився – хабародавцю відмовлено в пропуску на територію України, а до Нацполіції направлено повідомлення щодо виявлення ознак кримінального злочину.

Раніше повідомлялося, що СБУ виявила 60 кілограмів кокаїну в контейнері з бананами на Одещині.

хабар Одеса аеропорт Держприкордонслужба

 
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