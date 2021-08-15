В Одессе в квартире 14 этажного дома произошел пожар, эвакуированы 19 человек

В Одессе на улице Грушевского 52 в квартире на 11-м этаже 14 этажного дома произошел пожар. В результате были эфакуированы 19 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

Отмечается также, что в 5:17 пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 30 м.кв. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуированы 19 жильцов дома. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что недавно в центре Одессы горел пятиэтажный дом. Жителей эвакуировали