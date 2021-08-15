В Одесі в квартирі 14 поверхового будинку сталася пожежа, евакуйовано 19 осіб

В Одесі на вулиці Грушевського 52 в квартирі на 11-м поверсі 14 поверхового будинку сталася пожежа. В результаті евакуйовано 19 осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

Зазначається також, що о 5:17 пожежники повністю ліквідували пожежу на площі 30 м.кв. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуйовано 19 мешканців будинку. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі Одеси горіла п'ятиповерхівка. Мешканців евакуювали