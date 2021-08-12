В Киеве возле Южного моста возник масштабный пожар, который перекинулся на гаражи с авто

Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе столицы возник масштабный пожар в двухэтажном здании, который впоследствии перекинулся на гаражи с припаркованными авто

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

Было установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании, с распространением огня на рядом расположенные гаражи. Пожарные не теряя времени приступили к тушению, а также эвакуации автомобилей из гаражей.

"В 09:46 пожар был локализован на площади 400 кв. м и в 10:01 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Тушение пожара значительно осложняло отсутствие вблизи пожарных гидрантов. Именно поэтому огнеборцами был организован постоянный подвоз воды. На месте происшествия работали 40 пожарных и 10 единиц техники.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Напомним, на днях в столице дотла выгорела маршрутка.