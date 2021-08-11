Названа причина смерти директора Одесского художественного музея Ройтбурда

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН

"Запомнился черный день, когда в Facebook он выставил фото и написал: "Короновался. Не поздравляйте". Мы понимали, что с его серьезными хроническими заболеваниями это (коронавирус. - Ред.) может его унести очень быстро. Так, к сожалению, и произошло", - сказала во время церемонии прощания его бывшая жена Ирина Дратва.

Она пояснила, что Ройтбурд собирался привиться от COVID-19, но не успел, так как заболел гриппом, а потом выяснилось, что он инфицирован коронавирусом.

Дратва добавила, что художник "буквально растаял" за несколько месяцев. Она также выразила недоумение по поводу того, что у ее бывшего мужа было так много врагов.

При этом женщина подчеркнула, что он всегда был бунтарем, талантливым художником и стремился объединить людей.

Напомним, что 8 августа умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд

По данным украинских СМИ, Ройтбурд длительное время болел. Украинский художник ушел из жизни в возрасте 59 лет.