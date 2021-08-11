Названа причина смерти директора Одесского художественного музея Ройтбурда
Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер от последствий коронавируса. Течение болезни осложнило хроническое заболевание
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН
"Запомнился черный день, когда в Facebook он выставил фото и написал: "Короновался. Не поздравляйте". Мы понимали, что с его серьезными хроническими заболеваниями это (коронавирус. - Ред.) может его унести очень быстро. Так, к сожалению, и произошло", - сказала во время церемонии прощания его бывшая жена Ирина Дратва.
Она пояснила, что Ройтбурд собирался привиться от COVID-19, но не успел, так как заболел гриппом, а потом выяснилось, что он инфицирован коронавирусом.
Дратва добавила, что художник "буквально растаял" за несколько месяцев. Она также выразила недоумение по поводу того, что у ее бывшего мужа было так много врагов.
При этом женщина подчеркнула, что он всегда был бунтарем, талантливым художником и стремился объединить людей.
Напомним, что 8 августа умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд
По данным украинских СМИ, Ройтбурд длительное время болел. Украинский художник ушел из жизни в возрасте 59 лет.