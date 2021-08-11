Названа причина смерті директора Одеського художнього музею Ройтбурда

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Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН

"Запам'ятався чорний день, коли в Facebook він виставив фото і написав: "коронувався. Не вітайте". Ми розуміли, що з його серйозними хронічними захворюваннями це (коронавірус. - Ред.) може його забрати дуже швидко. Так, на жаль, І сталося", - сказала під час церемонії прощання його колишня дружина Ірина Дратва.

Вона пояснила, що Ройтбурд збирався зробити щеплення від COVID-19, але не встиг, так як захворів на грип, а потім з'ясувалося, що він інфікований коронавірусом.

Дратва додала, що художник "буквально розтанув" за кілька місяців. Вона також висловила здивування з приводу того, що у її колишнього чоловіка було так багато ворогів.

При цьому жінка підкреслила, що він завжди був бунтарем, талановитим художником і прагнув об'єднати людей.

Нагадаємо, що 8 серпня помер відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

За даними українських ЗМІ, Ройтбурд тривалий час хворів. Український художник пішов з життя у віці 59 років.