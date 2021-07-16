В Виннице погиб мужчина во время ремонта лифта

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что 47-летний мужчина вместе с напарником ремонтировали лифт в многоэтажке. Когда он осматривал механизм, кабина внезапно начала двигаться.

Мужчину затянуло и шахту и потянуло несколько метров, шансов выжить у него не было. Погибший был механиком.

В полиции открыли уголовное производство по статье нарушение правил во время опасных работ.

Напомним, на днях в Черкасской области два человека погибли во время работ в канализационном колодце.