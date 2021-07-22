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22 июля 2021, 15:27 411

Хотел отомстить покойному: в Одесской области мужчина раскопал могилу

22 июля 2021, 15:27 411
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Фото из открытых источников
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На кладбище в одном из городов Белгород-Днестровского района 38-летний местный житель раскопал могилу и таким образом хотел отомстить покойному за бывшие обиды

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, пишет RegioNews.

"В рамках досудебного расследования проведен ряд экспертиз и собраны доказательства вины подозреваемого. В ближайшее время материалы дела с обвинительным актом будут направлены в суд, который примет решение о наказании правонарушителя в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении полиции.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, на Львовщине 20-летний парень повредил 59 могил и памятников.

Украина криминал Одесса полиция Одесская область

 
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