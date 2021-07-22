Хотів помститися покійному: на Одещині чоловік розкопав могилу
На кладовищі в одному з міст Білгород-Дністровського району 38-річний місцевий житель розкопав могилу й таким чином хотів помститися покійному за колишні образи
Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, пише RegioNews.
"В рамках досудового розслідування проведено низку експертиз та зібрано докази вини підозрюваного. Найближчим часом матеріали справи з обвинувальним актом будуть скеровані до суду, який прийме рішення щодо покарання правопорушника згідно з чинним законодавством", - сказано у повідомленні поліції.
Зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України.
Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Львівщині 20-річний хлопець пошкодив 59 могил та пам'ятників.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"