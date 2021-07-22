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22 липня 2021, 15:27 430

Хотів помститися покійному: на Одещині чоловік розкопав могилу

22 липня 2021, 15:27 430
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Фото з відкритих джерел
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На кладовищі в одному з міст Білгород-Дністровського району 38-річний місцевий житель розкопав могилу й таким чином хотів помститися покійному за колишні образи

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, пише RegioNews.

"В рамках досудового розслідування проведено низку експертиз та зібрано докази вини підозрюваного. Найближчим часом матеріали справи з обвинувальним актом будуть скеровані до суду, який прийме рішення щодо покарання правопорушника згідно з чинним законодавством", - сказано у повідомленні поліції.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині 20-річний хлопець пошкодив 59 могил та пам'ятників.

Україна кримінал Одеса поліція Одеська область

 
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