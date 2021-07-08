На Львовщине 20-летний парень повредил 59 могил и памятников

Фото: Нацполиция

В городе Стрый Львовской области 20-летний парень повредил 59 крестов и памятников на месте захоронений Сечевых Стрельцов

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Львовщины.

Так, в полицию поступила информация о неизвестном мужчине, который повалил несколько могильных крестов и повредил памятники.

Во время обследования территории кладбища правоохранители заметили мужчину, который как раз пытался повалить один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. При виде полицейских он пытался скрыться, однако патрульные догнали его и задержали.

Вандалом оказался 20-летний житель Стрыя. Всего он повредил 59 намогильных крестов и памятников. Задержанному грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.