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22 июля 2021, 08:53 260

Непогода в Украине унесла жизни двух человек, семеро - в больнице

22 июля 2021, 08:53 260
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Фото из открытых источников
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В Украине в результате падения деревьев погибли два человека и семь были госпитализированы с травмами различной степени тяжести

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.

В общем, за прошедшие сутки повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

В частности, вчера в городе Дружковка и городе Константиновка Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб и семь попали в больницы.

Кроме того, еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка Меловского района Луганской области.

Напомним, накануне непогода в Украине оставила более 800 населенных пунктов без света.

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