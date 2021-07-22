Непогода в Украине унесла жизни двух человек, семеро - в больнице
В Украине в результате падения деревьев погибли два человека и семь были госпитализированы с травмами различной степени тяжести
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.
В общем, за прошедшие сутки повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.
В частности, вчера в городе Дружковка и городе Константиновка Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб и семь попали в больницы.
Кроме того, еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка Меловского района Луганской области.
Напомним, накануне непогода в Украине оставила более 800 населенных пунктов без света.
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