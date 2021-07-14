В Одессе на праздновании свадьбы произошла стрельба. Введен план перехват

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В Одессе в среду на праздновании свадьбы произошла стрельба.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Произошло на Фонтанке. Полицейские увидели видео в сети и сразу был введён план перехват. Ищут стреляющих, - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни.

"Обычаи обычаями, но это откровенное и наглое поведение нарушает закон и подвергает опасности окружающих", - сказал собеседник.

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