В Одессе на праздновании свадьбы произошла стрельба. Введен план перехват
В Одессе в среду на праздновании свадьбы произошла стрельба.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Произошло на Фонтанке. Полицейские увидели видео в сети и сразу был введён план перехват. Ищут стреляющих, - сказал источник агентства в правоохранительных органах.
При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни.
"Обычаи обычаями, но это откровенное и наглое поведение нарушает закон и подвергает опасности окружающих", - сказал собеседник.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на Фонтанке
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