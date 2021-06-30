В Мукачево горит мотель
В Мукачево Закарпатской области уже третий час горит мотель "Водолей"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
В 15:40 на номер экстренного вызова "101" сообщили о пожаре на территории мотеля "Водолей" в Мукачево на улице Графа фон Шенборна. Центр возгорания был в подсобно-складских помещениях.
"Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей Мукачево и добровольцев церковной пожарной команды села Дерцен. Всего 26 пожарных", - говорится в сообщении.
В 17:10 пожар локализовали, продолжается тушение. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что под Тернополем вторые сутки ликвидируют пожар на мусорном полигоне.
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