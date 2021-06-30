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30 июня 2021, 18:24 1188

В Мукачево горит мотель

30 июня 2021, 18:24 1188
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Фото: ГСЧС
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В Мукачево Закарпатской области уже третий час горит мотель "Водолей"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В 15:40 на номер экстренного вызова "101" сообщили о пожаре на территории мотеля "Водолей" в Мукачево на улице Графа фон Шенборна. Центр возгорания был в подсобно-складских помещениях.

"Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей Мукачево и добровольцев церковной пожарной команды села Дерцен. Всего 26 пожарных", - говорится в сообщении.

В 17:10 пожар локализовали, продолжается тушение. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что под Тернополем вторые сутки ликвидируют пожар на мусорном полигоне.

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