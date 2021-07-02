На одесском пляже появилось озеро из нечистот, которые льются из коллектора

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На самом популярном пляже в Одессе – "Аркадия" – появилось целое озеро, которое наполнилось нечистотами из коллектора

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Трасса Е-95".

Отдыхающие на одесском пляже "Аркадия" обнаружили вонючее озеро из нечистот, которое арендаторы прикрыли деревянным настилом. Нечистоты льются из трубы прямо на песок, - сообщили очевидцы.

"Добро пожаловать на шлакопляж!" – написали авторы фото.

Огромный деревянный настил накрыл большую часть главного городского пляжа, закрыв собой песок на площади в 3000 кв м. На нем уже начали строить бассейн и собирать корпуса лежаков и бунгало.

Ранее одесская мэрия разрешила арендатору разместить временную деревянную конструкцию для обеспечения надлежащего санитарного и эстетического состояния пляжа.

Арендатором этого участка пляжа является ЧП "Нелл". На информационном щите указано, что сейчас арендатор проводит работы по поточному ремонту сливного коллектора "Новоаркадийский". А пока под настилом льются нечистоты из аварийного коллектора, лежит мусор, обломки дерева и пластика.

Напомним, на черноморском курорте в селе Лебедивка в Одесской области на пляже произошел оползень. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди.