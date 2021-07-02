12:41  02 июля
В Минздраве хотят вакцинировать от коронавируса детей
13:01  02 июля
В Киеве закроют станцию метро: будут проводить антитеррористические учения
08:11  02 июля
Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
02 июля 2021, 11:52 62

На одесском пляже появилось озеро из нечистот, которые льются из коллектора

02 июля 2021, 11:52 62
Читайте також українською мовою
Скрин из YouTube
Читайте також
українською мовою

На самом популярном пляже в Одессе – "Аркадия" – появилось целое озеро, которое наполнилось нечистотами из коллектора

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Трасса Е-95".

Отдыхающие на одесском пляже "Аркадия" обнаружили вонючее озеро из нечистот, которое арендаторы прикрыли деревянным настилом. Нечистоты льются из трубы прямо на песок, - сообщили очевидцы.

"Добро пожаловать на шлакопляж!" – написали авторы фото.

Огромный деревянный настил накрыл большую часть главного городского пляжа, закрыв собой песок на площади в 3000 кв м. На нем уже начали строить бассейн и собирать корпуса лежаков и бунгало.

Ранее одесская мэрия разрешила арендатору разместить временную деревянную конструкцию для обеспечения надлежащего санитарного и эстетического состояния пляжа.

Арендатором этого участка пляжа является ЧП "Нелл". На информационном щите указано, что сейчас арендатор проводит работы по поточному ремонту сливного коллектора "Новоаркадийский". А пока под настилом льются нечистоты из аварийного коллектора, лежит мусор, обломки дерева и пластика.

Напомним, на черноморском курорте в селе Лебедивка в Одесской области на пляже произошел оползень. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди.

Одесса море пляж

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram