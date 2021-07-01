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01 июля 2021, 14:06 813

Одесса на сутки закрывает аэропорт: в чем причина

01 июля 2021, 14:06 813
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Фото из открытых источников
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В середине июля на сутки закроется аэропорт в Одессе из-за подготовки новой взлетно-посадочной полосы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Международного аэропорта "Одессы".

Сообщается, что аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.

"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации было выдано NOTAM A2243 / 21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля 2021 до 12:00 16 июля 2021 по местному времени", - говорится в сообщении.

Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля.

Напомним, что на днях Кабмин одобрил открытие международного пункта пропуска через госграницу в аэропорту "Житомир".

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