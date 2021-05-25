В Одесской области в смертельное ДТП попала многодетная семья
В Одесской области, вблизи села Сычавка, произошла смертельная авария с участием многодетной семьи
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что одна женщина от полученных травм скончалась, ее троих детей забрала машина скорой помощи. В пресс-службе полиции пока что информацию об инциденте не предоставляют, поэтому подробностей нет.
Известно, что приобщались рабочие ГСЧС, которые смывали топливо с дороги. Сейчас они ждут, пока следователи разрешат им достать погибшую женщину из авто.
Напомним, недавно под Одессой автомобиль упал в реку, в результате чего погибли два человека.
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