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25 мая 2021, 18:32 1042

В Одесской области в смертельное ДТП попала многодетная семья

25 мая 2021, 18:32 1042
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Фото: Соцсети
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В Одесской области, вблизи села Сычавка, произошла смертельная авария с участием многодетной семьи

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что одна женщина от полученных травм скончалась, ее троих детей забрала машина скорой помощи. В пресс-службе полиции пока что информацию об инциденте не предоставляют, поэтому подробностей нет.

Известно, что приобщались рабочие ГСЧС, которые смывали топливо с дороги. Сейчас они ждут, пока следователи разрешат им достать погибшую женщину из авто.

Напомним, недавно под Одессой автомобиль упал в реку, в результате чего погибли два человека.

Украина ДТП аварія авария Одесская область

 
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