В Одессе окончание учебного года пройдет без торжественных линеек

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В Департаменте образования и науки Одесского городского совета сообщили, что из-за эпидситуации не будет торжественных линеек по окончанию учебного года. Однако, предусмотрены онлайн-линейки и другие мероприятия

Как сообщает RegioNews, об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Учитывая эпидситуацию, массовые мероприятия в том виде, в котором они проходили раньше, не будут проводиться. Как и в прошлом году, праздник пройдет без торжественной линейки, но с использованием других форм", - отметила Буйневич.

Она сообщила, что учитывая организацию учебного процесса, которая в школах была разной, в зависимости от того сколько учеников болеет и какие это классы, каждая школа определила дату окончания учебного года. Поэтому в 7 школах последний звонок прозвенит 28 мая, в 90 - 4 июня, а в оставшихся - 8 июня.

Школам также рекомендовали провести вручение свидетельств и аттестатов выпускникам 9 и 11 классов 11 июня и 2 июля соответственно.

Напомним, в Одесской области запретили проведение праздничных выпускных "для широкой общественности".