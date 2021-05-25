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25 травня 2021, 10:36 95

В Одесі закінчення навчального року пройде без урочистих лінійок

25 травня 2021, 10:36 95
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Фото: з відкритих джерел
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У Департаменті освіти і науки Одеської міської ради повідомили, що через епідситуацію не буде урочистих лінійок по закінченню навчального року. Однак, передбачені онлайн-лінійки та інші заходи

Як повідомляє RegioNews, про це заявила директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Враховуючи епідситуацію, масові заходи в тому вигляді, в якому вони проходили раніше, не будуть проводитися. Як і минулого року, свято пройде без урочистої лінійки, але з використанням інших форм", - зазначила Буйневич.

Вона повідомила, що враховуючи організацію навчального процесу, яка в школах була різною, залежно від того скільки учнів хворіє і які це класи, кожна школа визначила дату закінчення навчального року. Тому в 7 школах останній дзвоник продзвенить 28 травня, в 90 - 4 червня, а в інших - 8 червня.

Школам також рекомендували провести вручення свідоцтв та атестатів випускникам 9 та 11 класів 11 червня та 2 липня відповідно.

Нагадаємо, в Одеській області заборонили проведення святкових випускних "для широкої громадськості".

Одеса школа свято освіта діти

 
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