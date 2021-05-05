Один из руководителей концерна "Военторгсервис" задержан на взятке в $40 тысяч

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 20 млн гривен

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 20 млн гривен

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В Одессе задержано и сообщено о подозрении исполняющему обязанности начальника филиала "Южная" Концерну "Военторгсервис" по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как передает RegioNews, об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Чиновник, используя служебное положение требовал и получил неправомерную выгоду за подготовку и подписание документов для передачи одного из объектов недвижимого имущества, расположенного в г. Одессе, представителю группы частных предпринимателей, с последующим содействием в перерегистрации права собственности на указанное имущество в несколько этапов.

За первую часть полученной неправомерной выгоды в сумме $40 тысяч указанный начальник от имени филиала "Южная" концерна "Военторгсервис" лично подготовил и подписал договор с предпринимателем, после чего и получил определенную им сумму взятки", - говорится в сообщении.

Киевский районный суд г. Одессы уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен.

Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов".