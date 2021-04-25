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На Одесчине в заброшенном колодце нашли тела местных жителей
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25 апреля 2021, 13:36 1327

На Одесчине в заброшенном колодце нашли тела местных жителей

25 апреля 2021, 13:36 1327
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Фото: из открытых источников
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В Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.

Как передает RegioNews, об этом сообщили изданию "Цензор.нет" источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что событие произошло около полудня в воскресенье, 25 апреля, в поле на окраине села Плахтиевка Белгород-Днестровского района.

В заброшенном колодце были найдены мертвыми местные жители - супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.), а также двое неустановленных мужчин.

Напомним, в субботу, 24 апреля, в центре Днепре произошла стрельба.

смерть полиция происшествия жертва Одесская область

 
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