На Одесчине в заброшенном колодце нашли тела местных жителей
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти четверых человек
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти четверых человек
В Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.
Как передает RegioNews, об этом сообщили изданию "Цензор.нет" источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что событие произошло около полудня в воскресенье, 25 апреля, в поле на окраине села Плахтиевка Белгород-Днестровского района.
В заброшенном колодце были найдены мертвыми местные жители - супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.), а также двое неустановленных мужчин.
Напомним, в субботу, 24 апреля, в центре Днепре произошла стрельба.
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