В ВСУ умерли еще двое военных от коронавируса

Всего за время пандемии в ВСУ умерли 74 человека

Всего за время пандемии в ВСУ умерли 74 человека

Фото из открытых источников

В Вооруженных силах Украины зафиксировали 73-1 и 74-й летальных случая коронавирусной болезни.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ.

По данным Медсил, умершие работники ВСУ лечились в Военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и Винницкой городской клинической больнице. Состояние пациентов ухудшалось, терапия не помогла.

За прошедшие сутки, 18 апреля, также зарегистрировано шесть новых случаев COVID-19. Госпитализировали трех больных.

По состоянию на 19 апреля в Вооруженных силах на COVID-19 болеют 2 267 человек, на изоляции — 428.

Всего за время пандемии выздоровели 21 534, умерли — 74.

С начала прививочной кампании в ВСУ 41 266 человек получили одну дозу вакцины, из них 3 065 — военные медики.

Напомним, 11 апреля в ВСУ также было зафиксировано два летальных случая из-за COVID-19.