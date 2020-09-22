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22 сентября 2020, 13:04 1

На Одесщине поймали группу иностранцев-паломников, которые прятали свои документы

22 сентября 2020, 13:04 1
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Все они ехали из Умани
Все они ехали из Умани
Фото: dpsu.gov.ua
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В Подольском районе неподалеку от границы с Молдовой пограничники и полицейские остановили микроавтобус Mercedes Sprinter. Ним 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, которые не имели при себе документов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники установили, что все иностранцы едут из Умани после завершения празднования Рош га-Шана

Свое пребывание в приграничной зоне иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы будто бы оставили в отеле города Умань, где они проживали", - говорится в сообщении.

Однако, после осмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десятерых граждан Израиля.

Для установления обстоятельств правонарушения и дальнейшего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение.

Напомним, что на границе с Румынией пограничники обнаружили в микроавтобусе 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня.

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