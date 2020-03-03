За охоту и против законов и реформ: возле здания Одесского облсовета проходят одновременно несколько митингов

Во вторник, 3 марта, в Одесском облсовете состоится очередная сессия, которая приковала к себе внимание множества людей

Во вторник, 3 марта, в Одесском облсовете состоится очередная сессия, которая приковала к себе внимание множества людей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

Под стенами облсовета собрались митингующие. Несколько сотен охотников пришли на мирную акцию. Люди требуют отменить законы №№2232, 2448, 0870, 2351, которые запрещают охотиться.

Также возле облгосадминистрации проходит акция против новой земельной реформы. Люди стоят с плакатами – "Нет продаже земли", "Прекратить беззаконие".

Кроме того, на акцию протеста против нового закона "О труде" пришли около 200 человек. Среди них – студенты и преподаватели. Протестующие называют новый проект закона "О труде" антинародным. Они – против беспричинных сокращений и увольнений, сокращения бюджетных мест в учебных заведениях, прооты новых реформ.

У стен здания областного совета собрались и работники "Укрзализныци", которые выступают против реформ железнодорожного транспорта.