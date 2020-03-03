За охоту и против законов и реформ: возле здания Одесского облсовета проходят одновременно несколько митингов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.
Под стенами облсовета собрались митингующие. Несколько сотен охотников пришли на мирную акцию. Люди требуют отменить законы №№2232, 2448, 0870, 2351, которые запрещают охотиться.
Также возле облгосадминистрации проходит акция против новой земельной реформы. Люди стоят с плакатами – "Нет продаже земли", "Прекратить беззаконие".
Кроме того, на акцию протеста против нового закона "О труде" пришли около 200 человек. Среди них – студенты и преподаватели. Протестующие называют новый проект закона "О труде" антинародным. Они – против беспричинных сокращений и увольнений, сокращения бюджетных мест в учебных заведениях, прооты новых реформ.
У стен здания областного совета собрались и работники "Укрзализныци", которые выступают против реформ железнодорожного транспорта.
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