Мешканець Миколаєва отримав 15 років тюрми за державну зраду та передачу даних про ППО

Фото: Офіс Генерального прокурора

37-річний мешканець Миколаєва отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори довели в суді, що засуджений збирав та передавав представнику спецслужб РФ відомості про об’єкти військової інфраструктури на території Миколаєва.

Особливий інтерес, за даними слідства, чоловік виявляв до місць розташування вогневих позицій протиповітряної оборони та логістичних складів Сил оборони України.

Зібрану інформацію із зазначенням конкретних локацій він надсилав російській стороні через месенджер.

У лютому 2026 року чоловіка затримали в Миколаєві.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що трьох жителів Донеччини визнали винними у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.