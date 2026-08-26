Фейкова інвалідність за $10 тисяч: у Києві затримали екснардепа та посередника

Фото: Прокуратура України

У Києві правоохоронці затримали двох мешканців Миколаєва, один із яких є колишнім народним депутатом

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що вони за $10 тисяч обіцяли військовозобов’язаному допомогти оформити третю групу інвалідності, щоб він отримав відстрочку від мобілізації.

За даними джерела "Української правди", підозрюваним є народний депутат VIII скликання Вадим Підберезняк.

Чоловікам повідомили про підозру у зловживанні впливом.

За матеріалами слідства, киянину через знайомих пообіцяли допомогти отримати третю групу інвалідності. Для цього мали організувати його фіктивне стаціонарне лікування, а також надати підроблені медичні довідки та висновки лікарів.

За даними досудового розслідування, екснардеп нібито планував використати власні зв’язки у медичних установах Миколаївської області.

Військовозобов’язаний передав учасникам схеми необхідні документи. Через два місяці йому повідомили про нібито присвоєння третьої групи інвалідності. Вартість такої послуги становила $10 тисяч, які він мав передавати частинами.

Правоохоронці задокументували дві передачі грошей – по $5 тисяч кожна.

Посереднику та колишньому нардепу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 260 тисяч та 120 тисяч гривень відповідно.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.