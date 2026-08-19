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19 серпня 2026, 17:36

Підозрюється у хабарництві: суд зняв з посади керівника Миколаївського обласного ТЦК

19 серпня 2026, 17:36
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Центральний районний суд Миколаєва відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовця підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди

Про це повідомила пресслужба суду, передає RegioNews.

Прокурор наполягав на відстороненні посадовця, оскільки той, за версією обвинувачення, може знищити або підробити докази у кримінальному провадженні, а також впливати на підпорядкованих військовослужбовців та інших службових осіб Миколаївського обласного ТЦК та СП.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання. Адвокат зазначав, що необхідності у відстороненні немає, оскільки ризики нібито вже усуває запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 4 млн 659 тисяч 200 гривень.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали та заслухавши позиції сторін, ухвалив відсторонити чоловіка від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП.

За даними Офісу генерального прокурора, посадовець, за версією слідства, вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого бронювання за місцем роботи.

Крім того, він нібито обіцяв посприяти тому, щоб уже мобілізованого чоловіка не прийняли до військової частини та направили на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Посадовцю інкримінують частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України — вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що ДБР завершило досудове розслідування щодо правоохоронця, який за гроші допомагав військовозобов'язаним уникати мобілізації.

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